وفد "الديمقراطية" إلى القاهرة يبحث مع فصائل المقاومة وسفير فلسطين الأوضاع في قطاع غزة

وطن: أجرى وفد الجبهة الديمقراطية برئاسة أمينها العام فهد سليمان في القاهرة، مباحثات حول الوضع في قطاع غزة مع وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد نخالة وحركة حماس برئاسة عضو مكتبها السياسي د. غازي حمد وسفير فلسطين ذياب اللوح.

و أكد وفد الجبهة الديمقراطية على الوقف الفوري، غير المشروط، لحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، التي يشنها العدو الإسرائيلي، والتي ذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 200 ألف شهيدٍ وجريح، بالنار، والتجويع، والحرمان من الغذاء والماء والدواء. كما أشاد بالصمود الأسطوري لشعبنا في القطاع ومقاومته الباسلة، وتمسكه بأرضه، وثباته عليها، وحرصه على كرامته الوطنية، ورفضه كل أشكال المساومة والتخاذل والاستسلام.

ودعا وفد الجبهة الديمقراطية، لتشكيل لجنة ذات مرجعية وطنية فلسطينية موحدة، تدير شؤون القطاع والعمل على توفير احتياجاته، بما في ذلك الإمدادات الإنسانية الملحة، من غذاء وماء ودواء ووقود، ومستلزمات طبية وأماكن إيواء كريمة، ونقل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الخطيرة لتلقي العلاج في الخارج، والعمل مع الدول العربية الشقيقة من أجل إطلاق المشروع المصري-العربي لإعادة إعمار القطاع، التزاماً بقرارات القمة العربية الطارئة الأخيرة.

و أكد وفد الجبهة الديمقراطية، على ضرورة تشكيل وفد فلسطيني موحد بالتعاون مع الوسطاء العرب لإدارة المفاوضات غير المباشرة، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وبما يقطع الطريق على مناورات حكومة نتنياهو ويعزز الموقف الفلسطيني للوصول إلى حلٍ يستجيب للمصالح الوطنية لشعبنا ورسم مستقبل قطاع غزة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

و أكد وفد الجبهة الديمقراطية على أهمية العمل على تعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة أماكن تواجده، كما أكد على ضرورة أن تعكس هذه الوحدة نفسها على المستوى السياسي الفلسطيني، بما يؤدي الى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وصون المشروع الوطني الفلسطيني، والظفر بالحرية والاستقلال وحق العودة .