ويتكوف: ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن

وطن: رغم استمرار الفجوات الجوهرية بين الاحتلال وحركة "حماس"، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن وسطاء عرب أكدوا وجود اهتمام متجدد من الطرفين بالتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط جهود متسارعة تقودها مصر وقطر بدعم أميركي مباشر.

وقال الوسطاء إنهم أجروا خلال الأيام الماضية محادثات هاتفية مكثفة مع الطرفين، ويُرتقب أن يُعقد لقاء مباشر في القاهرة قريبًا، بمشاركة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف الناتو في لاهاي، يوم أمس الاربعاء، أن وقف إطلاق النار بين "إيران وإسرائيل هيّأ أجواءً إيجابية جدًا" للتقدم في ملف غزة، قائلاً: "أعتقد أننا سنسمع أخبارًا سارة قريبًا جدًا".

وأشار إلى أنه تلقى مؤخرًا إحاطة من ويتكوف وصف خلالها التقدم بأنه "ملموس ومبشّر".

وبحسب الوسطاء، قبل ساعات من إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وإيران فإن ويتكوف أبلغهم أن ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن، وأن "إسرائيل" أبلغت واشنطن بأنها "جادة هذه المرة" في السعي نحو اتفاق، بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة.

رغم ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن فجوة جوهرية لا تزال قائمة، تتعلق بمطلب حماس بوقف دائم للحرب، مقابل موقف للاحتلال يرفض هذا الشرط بشكل قاطع، ولا يُظهر استعدادًا للقبول بنزع السلاح أو أي تغيير في خطوطه الحمراء.

إلا أن بيانًا لحماس صدر يوم أمس الأربعاء أكد أن الحركة "تتعامل بإيجابية مع جهود الوسطاء"، وأبدت انفتاحًا على أي "أفكار جادة يمكن أن تؤدي إلى اتفاق شامل".

وأضاف الوسطاء أن المفاوضات تستند إلى مقترح قيد الدراسة، يدعو حماس إلى الإفراج عن 10 رهائن أحياء، وجثث إسرائيليين، مقابل إطلاق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يومًا.

وبحسب المقترح، يلي تلك الهدنة وقف دائم لإطلاق النار، يتم خلاله استكمال تسليم باقي الرهائن الأحياء والجثامين، مع إطلاق مفاوضات لإنهاء الحرب كليًا.

وأكد الوسطاء أن حماس أعربت عن استعدادها لقبول ضمانات أميركية علنية تضمن دخول الاحتلال في مفاوضات حقيقية، معبرة عن قلقها من تكرار تكرار سيناريو، انسحاب "إسرائيل" من الاتفاق بعد تحرير رهائنها، دون تنفيذ بقية البنود.

وتختم الصحيفة بالإشارة إلى أن كل التقدم مرهون بقرارات سياسية عليا من الجانبين، إلا أن أجواء ما بعد وقف إطلاق النار مع إيران خلقت نافذة يُمكن البناء عليها.