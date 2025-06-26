الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واسعة لأنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 19 مواطنًا؛ بينهم أسرى محررون وطلبة جامعات وصحفي، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مجاهد طبنجة، عقب اقتحام منزل عائلته في حي خلة العامود، بـمدينة نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 13 شابًا من أنحاء متفرقة بـمدينة نابلس، وهم: أحمد وبراء وموسى ويوسف دويكات، عميد حجازي، أمير سركجي، عماد الدين البظ، مطيع العالول، مهند طبنجة، محمد ماهر الخليلي، عبادة أبو سير، أسيد النعنع، والأسير المحرر عبد الله إسلام البيتاوي.



وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة حلحول، شمالي مدينة الخليل، وفتشت عددًا من المنازل؛ قبل أن تعتقل شابًا (لم تعرف هويته حتى اللحظة)، وتنقله لمكان غير معلوم.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل المواطنين وائل موسى شاكر جبارين، عقب دهم منزله في منطقة الدوارة وأحمد نصري الفروخ من منطقة جولة جنوبي بلدة سعير، شمال شرقي مدينة الخليل.

وطالت اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي الشاب إسلام الطويل، عقب اقتحام وتفتيش منزله في قرية فرعتا، شرقي مدينة قلقيلية.

وأعادت قوات الاحتلال، اعتقال الأسير المحرر في صفقة "طوفان الأحرار"، علي العروج، عقب دهم وتفتيش منزله في قرية العروج، جنوب شرقي مدينة بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، دهمت قرية العروج واعتقلت قرابة الـ 20 مواطنا، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم.