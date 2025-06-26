شهداء وجرحى بينهم منتظري مساعدات في استهداف الاحتلال مختلف أنحاء قطاع فزة

وطن: شنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قصفاً جوياً ومدفعياً على مناطق مختلفة في جميع أنحاء قطاع غزة، مواصلاً إطلاق النار على منتظري المساعدات، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي وسط القطاع، استشهد 3 أشخاص وأُصيب آخرون من جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين، جنوبي منطقة وادي غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط مدخل مخيم البريج، ما أدّى إلى وقوع 3 إصابات على الأقل. وتم تسجيل إصابات أيضاً في إثر قصف الطائرات الإسرائيلية منزلاً في مخيم النصيرات.

أما في حي الشيخ رضوان، شمال غربي مدينة غزة، فاستشهد 5 أشخاص بينما جُرح آخرون في قصف الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين.

كما شنّ الاحتلال قصفاً مدفعياً استهدف شمال شرقي حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

كذلك، انسحبت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي القطاع، وتحديداً خان يونس، حيث سُجّل عدد من الشهداء.

واستشهد 5 أشخاص وأُصيب آخرون من جراء غارة شنّها الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، غربي خان يونس، بينما تم تسجيل 4 شهداء في قصف على منطقة أرميضة في بلدة بني سهيلا، شرقي المدينة.

وإضافةً إلى ذلك، أطلقت زوارق الاحتلال النار بكثافة وبصورة متكرّرة في اتجاه ساحل بحر مدينة خان يونس، بينما استهدف قصف مدفعي عنيف غربي مدينة رفح.

وشمالي القطاع، حيث واصل الاحتلال نسف مبانٍ سكنية، شنّت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على جباليا البلد.