حرس الثورة الايراني يلقي القبض على 26 عميلاً للاحتلال في خوزستان جنوب غربي إيران

وطن: أعلن مساعد العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في إيران إلقاء القبض على 26 عميلاً للاحتلال الإسرائيلي في خوزستان، جنوب غربي البلاد.

وأكّد الحرس مصادرة معدات تقنية وعسكرية وأجهزة اتصال كانت في حوزة هؤلاء العملاء.

ضبط عملاء تابعين لاستخبارات أجنبية

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تحديد هوية متسلّلين وعملاء ومرتزقة مهمين تابعين لأجهزة الاستخبارات الأجنبية، وخصوصاً ضباط استخبارات وجواسيس من الـ"CIA" و"MI6" (جهاز الاستخبارات السرية البريطاني) و"الموساد".

وأوضحت الوزراة في بيان أنّها "ستعلن عن بعض تقاريرها خلال الأيام المقبلة، تبعاً للظروف"، مضيفةً أنّه تم "الاعتماد على شبكات مختلفة من أجل جمع المعلومات الاستراتيجية والسرية للغاية".

كما أكّدت "خوض معركة شرسة مع الأعداء في الطبقات الخفية من جبهة القتال، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".

اعتقال جاسوس في مترو طهران

إضافةً إلى ذلك، أعلن المتحدّث باسم قوى الأمن الداخلي في إيران العميد منتظر المهدي اعتقال جاسوس في مترو طهران.

وفي التفاصيل التي أعلنها، صرّح المتحدّث بأنّ شرطة مترو طهران اشتبهت بأحد الأشخاص في أثناء تنقّله، فتم اعتقاله على الفور.

ومن خلال فحص هاتف المشتبه به ومعداته، تبيّن أنّه سجّل مواقع عسكرية وحساسة عبر استخدام شريحة إلكترونية، وأرسلها إلى أرقام مجهولة، كما تلقّى تعليمات باللغة العبرية.

وإزاء ذلك، قد تم تسليم المتّهم مع المعدات المضبوطة إلى الشرطة المتخصّصة، والسلطة القضائية لمواصلة التحقيقات.