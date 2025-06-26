ترامب يدعو إلى إلغاء محاكمة نتنياهو: الولايات المتحدة ستنقذه بعد أن أنقذت "إسرائيل"

وطن: دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "فوراً" أو منحه عفواً، مؤكّداً أنّ "الولايات المتحدة هي من أنقذت إسرائيل (خلال الحرب مع إيران)، وستكون الآن من سينقذ بنيامين نتنياهو".

وجاء موقف ترامب في منشور عبر حسابه في منصة "تروث سوشال"، دافع فيه بشدة عن نتنياهو، بوصفه "محارباً" وأفضل من عمل معه، حيث قال: "ربما لا أعرف أحداً يمكنه العمل بتناغم أفضل معي أكثر من بيبي".

وفي حديثه عن التعاون بينهما خلال العدوان على إيران، أكّد ترامب أنّهما "خاضا جحيماً مريعاً معاً، خلال محاربتهما إيران"، واصفاً إياها بـ"عدو لدود عنيد وذكي لإسرائيل".

وتابع: "كنا نقاتل، حرفياً، من أجل بقاء إسرائيل".

إضافةً إلى ذلك، قال ترامب إنّه "صُدم" عندما علم باستدعاء نتنياهو إلى المحاكمة الإثنين المقبل، في قضايا تتعلّق بالفساد، معتبراً أنّ "إسرائيل تواصل مطاردة من تولى رئاسة حكومتها في زمن الحرب العظمى"، على حدّ وصفه.

ووصف ترامب محاكمة نتنياهو بأنّها "ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى إلحاق ضرر كبير به"، وعمد إلى تسخيفها عبر قوله إنّ القضية "متعلّقة بالسيجار ودمية باغز باني، والعديد من التهم الجائرة الأخرى".

كما وصف هذه القضية بأنّها "عرض مرعب يمرّ به نتيناهو منذ أيار/مايو 2020"، مضيفاً: "لا يمكنني تصوّر مثل هذه المطاردة".

يُذكر أنّ محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ عام 2020، على خلفية تهم تتعلّق بالفساد، تشمل تلقي هدايا بقيمة 300 ألف دولار من أثرياء في مقابل تقديمه تسهيلات ضريبية ودعماً دبلوماسياً.

وتتضمّن هذه القضايا أيضاً تهماً بممارسة نتنياهو التلاعب الإعلامي لصالحه، عبر عقده اتفاقاً مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية لتأمين تغطية داعمة له في مقابل تقليصه قوة صحيفة منافِسة.

ويواجه نتنياهو أيضاً تهمة تقديم تسهيلات حكومية إلى مدير مجموعة الاتصالات الأكبر في كيان الاحتلال، "بيزيك"، على أن يحظى بتغطية إعلامية تدعمه عبر موقع "والاه" الإسرائيلي.