حرس الثورة يعلن إلقاء القبض على 26 عميلاً للاحتلال في خوزستان جنوب غربي إيران

وطن: أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 26 عميلاً تابعين للاحتلال في محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، في واحدة من أكبر عمليات كشف الشبكات الاستخبارية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مساعد العلاقات العامة في الحرس الثوري أن العملية أسفرت عن مصادرة معدات تقنية وعسكرية وأجهزة اتصال كانت بحوزة المعتقلين، مشيرًا إلى أنهم كانوا يعملون ضمن خلية متخصصة في جمع المعلومات وتنفيذ مهام داخلية لصالح أجهزة استخبارات أجنبية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تحديد هوية مجموعة من العملاء والمتسللين، بينهم ضباط وجواسيس مرتبطون بجهاز الاستخبارات الأميركية "CIA" والبريطاني "MI6" والإسرائيلي "الموساد"، مشددة على أن المعركة ضد تلك الأجهزة تجري في عمق الجبهات السرية وعلى مستويات وطنية ودولية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها ستنشر جزءًا من تفاصيل هذه القضايا خلال الأيام المقبلة "تبعًا للظروف"، لافتة إلى أن التحقيقات تمت عبر شبكات استخبارية متخصصة عملت على تعقّب وجمع معلومات بالغة الحساسية والاستراتيجية.

وفي تطور موازٍ، أعلن العميد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني، اعتقال جاسوس داخل مترو طهران.

وأوضح أن الشرطة اشتبهت بأحد الركّاب، وبعد تفتيش هاتفه ومعداته، تبيّن أنه كان يُصور مواقع عسكرية حساسة مستخدمًا شريحة إلكترونية، ويتلقى تعليمات باللغة العبرية، فيما كان يرسل معلومات إلى جهات مجهولة.

وتم تسليم المتهم والمعدات المضبوطة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.