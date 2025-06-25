حسين الشيخ: عنف المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هو قرار سياسي من حكومة الاحتلال

وطن: قال نائب الرئيس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن عربدة وعنف المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو قرار سياسي من حكومة الاحتلال ينفذ بأيدي المستوطنين.

وأضاف في تعليقه على قتل المستوطنين ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في بلدة كفر مالك شرق رام الله، مساء اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتال بسلوكها وقراراتها تدفع المنطقة للانفجار، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا.