حرس الثورة الايراني: جاهزون للرد الفوري على أي اعتداء إسرائيلي أو أميركي

وطن: أكّد القائد العام في حرس الثورة الإسلامية، اللواء محمد باكبور، اليوم الأربعاء، أنّ إيران لن تتردد في الرد القوي على أي اعتداء إسرائيلي أو أميركي، مشدداً على أنّ " القوات الإيرانية في أعلى درجات الجهوزية".

وقال باكبور إنّ "إيران مستعدة للرد القوي على أي خطأ يرتكبه العدو، تماماً كما فعلت خلال الأيام الـ12 الأخيرة من الحرب".

كما أعرب عن أنّ القيادة الإيرانية لم تثق يوماً بـ"هذا العدو المتوحش"، مؤكداً أنّ الثقة لن تكون خياراً في أي وقت، وأنّ الدفاع عن السيادة الوطنية واجب لا يقبل المساومة.

وزارة الاستخبارات: نخوض حرباً خفية ضد الموساد والـ"CIA" والـ"MI6"

كذلك، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنّها تخوض معركة شرسة متعددة الطبقات مع أجهزة استخبارية معادية تشمل "الموساد" الإسرائيلي، ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والاستخبارات البريطانية (MI6).

وأكّدت الوزارة أنّها تعتمد على شبكات استخبارية متخصصة لجمع معلومات حساسة واستراتيجية، مشيرةً إلى أن عمليات الرصد تشمل نشاطات تتعلق بـ"المفاوضات النووية غير المباشرة" وسلوك إدارة ترامب.

وكشفت الوزارة أنها قدّمت تقديرات استخبارية دقيقة للقيادات العليا في الدولة، تُبنى على تحليل تحركات الخصوم الإقليميين والدوليين.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن أنّ بلاده لن تخرق وقف إطلاق النار ما دام الكيان الإسرائيلي ملتزماً به، مؤكّداً استعداد طهران لخوض المفاوضات لإحقاق حقّ شعبها.

المصدر: "الميادين"