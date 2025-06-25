الاحتلال ينشر فرق المشاة في شوارع جنين ويطلق الرصاص الحي عشوائيا

وطن: نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، فرق المشاة في شوارع مدينة جنين، وأطلقت الرصاص الحي عشوائيا، وعرقلت حركة المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه مركبة فلسطينية، على شارع السكة في مدينة جنين، واحتجزت من بداخلها دون وقوع إصابات، فيما انتشرت فرق المشاة وسط المدينة ومحيط دوار السينما، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل المواطنين في مخيم جنين، ضمن مخطط الهدم الذي أعلن عنها الاحتلال في التاسع من الشهر الجاري، ويتضمن هدم 95 منزلاً في عدة حارات في المخيم.

كما اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، المركز التجاري في مدينة جنين، وتحديداً بالقرب من سوق الخضار والدوار الرئيسي، وداهمت محلا تجاريا واستولت على بضاعتة، فيما أطلق جنود الاحتلال، قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

ومساء، استشهد الطفل ريّان حوشية (15 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، ما يرفع عدد الشهداء في المحافظة منذ بدء العدوان في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي الى 40 شهيدا.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 156 على التوالي، وبحسب تقديرات رسمية فقد وصل عدد النازحين من المخيم ومحيطه الى 55 ألف نازح، فيما هدم الاحتلال 600 منزل بشكل كامل، فيما دمر منازل ومحال وممتلكات المواطنين بشكل جزئي، وجعلها غير صالحة للسكن مرة أخرى.

وتقدر بلدية جنين حجم الخسائر المباشرة للعدوان في محافظة جنين حتى نهاية أيار/ مايو الماضي بقرابة 300 مليون دولار، مؤكدة أن هذه الخسائر في تزايد مستمر ويومي بفعل استمرار العدوان.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين، ويداهم منازل المواطنين، ويجبر سكانها على مغادرتها، ويحولها الى ثكنات عسكرية، فيما يحتجز المواطنين ويحقق معهم ميدانيا، ويجري عمليات تنكيل وضرب للمحتجزين.