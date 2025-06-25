3 شهداء وعدد من الإصابات في هجوم للمستوطنين على كفر مالك شمال شرق رام الله

وطن:أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 7 آخرين، بينهم حالة حرجة جدًا، جراء اعتداء دموي واسع نفّذه عشرات المستوطنين على بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا البلدة مساء اليوم، وأضرموا النيران في عدد من المنازل والمركبات، وسط حالة من الفوضى والذعر في صفوف السكان، الذين حاولوا التصدّي للهجوم بمساعدة أهالي القرى المجاورة.

وأكد رئيس مجلس قروي كفر مالك، أن المستوطنين نفذوا هجومًا منظّمًا أوقع أضرارًا جسيمة، مشيرًا إلى أن الهجوم ترافق مع تغطية من جيش الاحتلال الذي منع طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إلى الجرحى في بعض المواقع.

ويأتي هذا التصعيد الدموي بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل ريان تامر حوشية (15 عامًا)، عقب إصابته برصاصة في الرقبة أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام بلدة اليامون شمال غرب جنين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين المدعومة من حكومة الاحتلال، وسط غياب تام لأي تدخل دولي، فيما تحذّر مؤسسات حقوقية من تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين في المناطق الريفية والمخيمات.