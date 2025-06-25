استطلاع إسرائيلي: 67% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى صفقة تبادل

وطن: أظهر استطلاع رأي جديد نشره موقع والاه العبري، أن غالبية "الإسرائيليين" باتوا يؤيدون إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتوجّه نحو صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، في مؤشر واضح على تغير المزاج العام في كيان الاحتلال.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإن 67% من المشاركين أعربوا عن تأييدهم لإنهاء الحرب، والتوصل إلى تسوية تشمل تبادل الأسرى، مقابل 33% يفضلون مواصلة العمليات العسكرية.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار مع إيران، في حين أبدى 33% معارضتهم لذلك، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من توسع المواجهات إلى جبهات متعددة.

وتعكس هذه الأرقام تحوّلاً لافتًا في الرأي العام الإسرائيلي، وسط ازدياد التكاليف البشرية والاقتصادية للحرب، خاصة بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة التي خلّفت أضرارًا كبيرة في المستوطنات والمدن، وأثارت موجة واسعة من مطالبات التعويض.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي بأن كل صاروخ إيراني سقط داخل الأراضي المحتلة أدى إلى ما معدله 4000 مطالبة تعويض من قبل المستوطنين، ما يكشف حجم الخسائر المدنية الناتجة عن التصعيد الإقليمي.