أهالي اليامون يشيعون جثمان الشهيد الطفل حوشية

وطن: شيّع أهالي بلدة اليامون غرب جنين، اليوم الأربعاء، جثمان الطفل الشهيد ريان تامر حوشية (15 عامًا)، الذي استُشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة مساء الثلاثاء.

وانطلق موكب التشييع من المركز الطبي في البلدة باتجاه منزل عائلة الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن تُؤدى عليه صلاة الجنازة في مسجد البلدة، ويوارى جثمانه الثرى في مقبرة اليامون، وسط أجواء من الحزن والغضب الشعبي.

وردّد المشيعون هتافات منددة بجريمة إعدام الطفل، متّهمين جنود الاحتلال بإطلاق النار المباشر عليه دون أي مبرر، حيث أصيب برصاصة قاتلة في الرقبة بينما كان بالقرب من مسجد البلدة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت صباح اليوم استشهاد الطفل حوشية، موضحةً أنه نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة بعد إصابته، قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقًا نتيجة تعرّضه لنزيف حاد.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون مساء الثلاثاء، وانتشرت بشكل كثيف في الشوارع وعلى أسطح المنازل، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة حوشية، في حين تواصلت عمليات المداهمة والتفتيش.

ومع استشهاد الطفل ريان حوشية، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها قبل 156 يومًا إلى 40 شهيدًا، معظمهم من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.