الاحتلال يصيب طفلا ويعتقله في اللبن الشرقية جنوب نابلس

وطن: أصيب طفل برضوض، مساء اليوم الأربعاء، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه واعتقاله في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على الطفل كرم نائل عويس (17 عاما)، من قرية اللبن الشرقية، خلال مروره بمركبة والده في القرية.

وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي خلال اعتقال الطفل عويس، واعتدوا عليه بالضرب، ونقلوه إلى البناية التي حولها الاحتلال منذ أربعة أيام إلى ثكنة عسكرية في القرية.