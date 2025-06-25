تشييع جثمان الشهيدة زهية العبيدي في مخيم شعفاط

وطن: شيع أبناء شعبنا في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيدة زهية جودة العبيدي "أم ناصر" إلى مثواها الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزلها القريب من حي الأوقاف بمخيم شعفاط، لوداعها ثم إلى مسجد عناتا للصلاة عليها ودفنها في مقبرة عناتا.

وكانت الشهيدة زهية جودة العبيدي (66 عاما)، استشهدت متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم شعفاط فجر اليوم.

وقال الشاب كايد جودة في شهادته لحظة قتل جدته، أنه "خلال سهرة عائلية هادئة اغتالها قناص على سطح منزلهم، برصاصة في الرأس".