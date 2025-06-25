غزة: أكثر من 56 ألف شهيد منذ بدء العدوان وارتفاع شهداء "لقمة العيش" إلى 549

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 56,156 شهيدًا، إضافة إلى 132,239 جريحًا، في واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ القطاع المحاصر.

ووفق بيان الوزارة، فإن الفترة الممتدة من 18 آذار/مارس حتى اليوم وحدها، شهدت استشهاد 5,833 مواطنًا، وإصابة 20,198 آخرين، في تصعيد يؤكد على استمرار شراسة الهجمات واتساع رقعة الاستهدافات ضد المدنيين.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، استقبلت المستشفيات 33 شهيدًا و267 مصابًا، معظمهم من مناطق مكتظة بالسكان وأماكن تجمع النازحين، في قصف وصفته الوزارة بـ"الممنهج وغير المسبوق".

كما ارتفع عدد شهداء ما يُعرف بـ"لقمة العيش" – وهم من استُهدفوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية أو العمل – إلى 549 شهيدًا، بينما تجاوز عدد المصابين في هذا السياق 4,066 مصابًا، ما يسلّط الضوء على تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل الحصار الخانق ونقص المواد الأساسية.

وأكّد البيان أن استهداف المدنيين بات "نمطًا ثابتًا" في هذا العدوان، في ظل صمت دولي مطبق وعجز المجتمع الإنساني عن توفير الحد الأدنى من الحماية لسكان القطاع، المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بوصول 13 شهيدًا و53 جريحًا إلى مستشفى العودة، جراء قصفٍ استهدف مخيمي البريج والنصيرات، ومناطق تجمع فيها المواطنون بانتظار المساعدات.