مسؤولون أميركيون: "إسرائيل" تواجه نقصاً حاداً في الأسلحة والذخائر

وطن: كشفت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، نقلاً عن 3 مسؤولين أميركيين، أنّ "الجيش" الإسرائيلي يُواجه نقصاً حاداً في بعض الأسلحة الرئيسية والذخائر، في وقت تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب الحفاظ على وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وإيران.

وأشار اثنان من هؤلاء المسؤولين، إلى أنّ "إسرائيل" تعاني من نقصٍ حاد في الذخائر على وجه الخصوص، ما يثير القلق بشأن استعدادها العسكري في حال انهيار التهدئة.

ووفق المسؤولين الذين تحدثوا للشبكة الأميركية، فإنّ الجيش الإسرائيلي يُعاني من فجواتٍ لوجستية في بعض الأسلحة الأساسية، بما في ذلك الذخائر، ما يُضعف قدرته على خوض أيّ مواجهةٍ واسعة النطاق في حال تجدّد القتال مع إيران أو أطرافٍ أخرى في المنطقة.

وفي شهادة له أمام مجلس الشيوخ الأميركي، قال العميد البحري في الوكالة، جيمس كيلبي، إنّ "الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من الصواريخ للدفاع عن إسرائيل، لكن الولايات المتحدة تستخدمها بمعدل ينذر بالخطر"، مشيراً إلى أنّ المخزون قد يتأثر إذا استمرّ الاستنزاف الحالي.