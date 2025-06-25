ترامب من لاهاي: لا أتوقع مواجهة جديدة بين إيران و"إسرائيل"

وطن: قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمدينة لاهاي، إنه لا يرجّح اندلاع مواجهة جديدة بين إيران و"إسرائيل"، مشيراً إلى أن الطرفين "لن يهاجما بعضهما بعد اليوم"، وذلك في معرض تعليقه على التطورات الأخيرة في المنطقة.

وفي مؤتمر صحافي أعقب جلسات مغلقة لقادة الحلف، وجّه ترامب سلسلة انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس جو بايدن، لا سيما في الشأنين الاقتصادي والعسكري، كما وجّه رسائل واضحة إلى موسكو وبكين.

ووصف ترامب الوضع في أوكرانيا بأنه "خارج عن السيطرة تماماً"، داعياً إلى تحرك جاد أمام تعقيداته المتزايدة. وأوضح أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أظهرا بعض الليونة في أوقات معينة"، لكن الحرب ما تزال مستمرة، وحصيلة الضحايا تتزايد.

ترامب أعلن أن القمة شهدت "لحظة تاريخية" للناتو، كاشفاً أن الإنفاق الدفاعي السنوي ارتفع إلى تريليون دولار، مع التزام الدول الأعضاء بتوزيع الأعباء المالية، بعدما كانت الولايات المتحدة تتحمل قرابة ثلثي الإنفاق. لكنه استثنى إسبانيا، قائلاً إنها "الدولة الوحيدة التي لا تدفع مستحقاتها"، وأردف: "لن أتفاوض معهم، عليهم أن يدفعوا".

كما أشار إلى أن أزمة أوكرانيا تعكس أهمية توزيع الأعباء بشكل عادل داخل الحلف، موضحاً أن طلب كييف الحصول على منظومات "باتريوت" يصطدم بأولوية تزويد "إسرائيل" بها.

اقتصادياً، حمّل ترامب إدارة بايدن مسؤولية "التراجع المالي" في الولايات المتحدة، وهاجم رئيس البنك المركزي رغم إقراره بتراجع التضخم، وهو ما نسبه إلى "الصفقات الناجحة" التي أبرمتها إدارته السابقة.

وفيما بدا رداً على الاتهامات الأوروبية بشأن العلاقات مع الصين، قال ترامب إن "بكين قادرة على شراء النفط من دول عديدة، بما فيها إيران، ولا نعتزم منع ذلك"، في إشارة إلى نهج أكثر براغماتية في قضايا التجارة والطاقة.

من جهته، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحفظه إزاء زيادة الإنفاق الدفاعي في الناتو، معتبراً أنه من غير المنطقي فرض زيادات في ظل استمرار "حرب تجارية بين الشركاء"، مشدداً على أن النزاعات الاقتصادية داخل الحلف "تضعف وحدة الصف في مرحلة حرجة".