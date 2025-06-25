استشهاد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي علي شادماني متأثرًا بإصابته في القصف الإسرائيلي

وطن: اعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاربعاء استشهاد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، اللواء علي شادماني، متأثرًا بإصابته البالغة التي تعرّض لها جراء القصف الإسرائيلي خلال العدوان الأخير.

ويعد شادماني قائد عسكري إيراني بارز، التحق بصفوف الحرس الثوري منذ الأيام الأولى للثورة الإيرانية، وتقلد مناصب بارزة فيه إذ عُيّن نائب رئيس العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عام 2012، ثم نائب رئيس مقر خاتم الأنبياء المركزي.

عينه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي رئيسا لمقر خاتم الأنبياء المركزي مؤقتا عقب اغتيال إسرائيل الرئيس السابق اللواء غلام علي رشيد، لكنه اغتيل بعده بأيام في غارة استهدفته في 17 يونيو/حزيران 2025.