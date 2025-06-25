م. شوكت الراميني يكتب لوطن: لعبة النار الإسرائيلية: إسقاط الجمهورية وتفكيك الترامبية

اندلاع الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران في الثالث عشر من يونيو 2025 لم يكن مجرد تطور عسكري طارئ، أو نتيجة تصعيد حاسم في ملف البرنامج النووي الإيراني، بل كان ثمرة تراكمات استراتيجية طويلة، وساحة لتقاطع مشاريع سياسية وأمنية داخل الولايات المتحدة وإسرائيل والمنطقة. الحرب، التي رُوّج لها إسرائيليًا بوصفها خطوة ضرورية لاحتواء الخطر النووي الإيراني الوشيك، كانت في واقعها أداة لتنفيذ مشروع متعدد الأهداف، المعلنة وغير المعلنة: أحدها مشترك يسعى إلى إسقاط النظام الإيراني، وعلى نحو يتجاوز بكثير التبرير العلني المرتبط بتدمير البرنامج النووي الإيراني. فالمسار العملياتي للحرب، وحجم التحضير الاستخباراتي واللوجستي، يكشفان أن الهدف العميق للحرب تجاوز البنية النووية الإيرانية ليطال قلب النظام الإيراني نفسه، عبر ضرب مفاصل قيادته، وتمزيق بنيته المؤسسية، وتحريك الداخل الإيراني في اتجاه فوضى مفتوحة تفضي إلى إسقاط النظام، لا تفكيك برنامجه النووي وحسب.

أما الهدف الإسرائيلي الفردي الكامن والمسكوت عنه، فقد تمثل في محاولة إعادة صياغة وقولبة الدور الأمريكي عبر إدخال المشروع الترامبي في نفق الحروب الخارجية، وتفكيك الترامبية باحتواء رأسها. وشكلت الحرب، في الوقت ذاته، فرصة ذهبية لإسرائيل لإعادة تقديم نفسها كقاعدة الغرب المتقدمة، الباطشة، والوحيدة القادرة على حماية مصالحه في الشرق الأوسط، بعد انطواء هذا الدور داخل الملف الرمادي.

نعم شُنت الحرب على مستويات متعددة ومتزامنة، حملت جميعها دلالات تتجاوز ما أُعلن رسميًا: من عمليات اغتيال دقيقة استهدفت شخصيات مركزية في الحرس الثوري، والقيادات الأمنية، وطيفًا من العلماء النوويين الإيرانيين، جهزت لها إسرائيل ببناء جيش من الطائرات المسيّرة، أنشأت له بنية صناعية وتكنولوجية انتشرت في عمق الجغرافيا الإيرانية، وترافق مع بناء خلايا تجسسية واسعة، واستغلال للصراعات العرقية والمذهبية لتشكيل حواضن جاهزة للانفجار. كل ذلك وضع إيران أمام حرب هجينة، بالتوازي مع محاولات ممنهجة لتحييد منظومة الدفاع الجوي الإيرانية، والصواريخ الباليستية، والفرط صوتية، ومخازنها ومنصاتها. وهو ما مكّن إسرائيل، خلال البداية الأولى للحرب الصادمة، من فرض واقع جوي لصالحها، قبل أن تستعيد إيران، جزئيًا، قدراتها الدفاعية وبسرعة ملفتة، وتسد بعض الثغرات المفتوحة.

لكن النجاح الإسرائيلي الأهم تمثل في التدرج التكتيكي بإقناع المؤسسة الترامبية بالموافقة على توجيه ضربات لإيران عبر برنامجها النووي السلمي الخاضع للتفتيش، وهو ما يُعد انتصارًا نوعيًا على نهج "أمريكا أولًا" الذي تأسس عليه التيار الترامبي. فقد انزلقت الولايات المتحدة، تحت ضغوط اللوبيات الصهيونية المتجذرة داخل النظام الأمريكي، نحو سياسة الاصطفاف خلف الرؤية الإسرائيلية، وانقلبت على المفاوضات النووية المجدولة مع إيران، التي كانت تُعد أبرز مسارات الحل السياسي، في سابقة دولية دنيئة وخطيرة.

ومن هنا، فإن قراءة الحرب الإسرائيلية ضد إيران كانت ضربة متعددة الأهداف: ضد الجمهورية الإسلامية من جهة، وضد التيار الترامبي من جهة أخرى. ومن هذا المنظور، فإن الحرب، التي بدت للوهلة الأولى محدودة الأهداف، تحولت إلى محاولة لإغراق استراتيجي للمشروع الترامبي وتفكيكه، عبر إدخاله قسرًا في مسار حرب إقليمية مفتوحة، وإعادة إنتاج نظام العولمة السابق عبر: التدخل، والغزو، وإعادة بناء الدول، وفرض نماذج سياسية بقوة السلاح، مستغلة بذلك بوابة التقاطع مع الترامبية على منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وهدفت هذه الحرب إلى محاولة إسرائيل لاستعادة دورها التقليدي كقاعدة الغرب المتقدمة، أي لا بوصفها دولة فقط، بل كحاملة مشروع أمني واستراتيجي غربي في قلب العالم الإسلامي. هذا الدور الذي فقد الكثير من شرعيته الاستراتيجية بعد فشلها في لبنان، وبعد حرب طوفان الأقصى، وتراجع قدرتها على إقناع الغرب بقدرتها على الحسم. فصيغت هذه الحرب الانتحارية لتكون منصة لإعادة طرح إسرائيل لنفسها كحامية مصالح الغرب، والممثلة العنيفة لحضارته وقيمه، والقادرة على خوض الحروب بالنيابة عنه. وهندست خلالها خطابها الإعلامي لتُظهر نفسها كدولة "غربية خالصة" وسط بحر من "الهمجية"، بحسب تعبير بعض نخبها، محاولة القول للبيت الأبيض والعواصم الأوروبية: أنتم قد تترددون، أما نحن فلا؛ أنتم تناقشون الاتفاقات، أما نحن فننفذ المهام الصعبة؛ وأنتم تحتاجون لمن يمسك بالنار عنكم.

ولقد لجأت الولايات المتحدة، في المرحلة الأخيرة من التصعيد، إلى استخدام سلاحها الجوي الأقوى – طائرات الشبح B-2 – في قصف مراكزالمفاعلات النووية الإيرانية عبر قنابل خارقة للتحصينات. إلا أنها استخدمته كذلك ذريعة لوقف إطلاق النار، وأعادت من خلاله السيطرة على مسار الحرب، وحّدت من دفع إسرائيل نحو حرب إقليمية واسعة ذات عمق عالمي. ترافق ذلك مع رد إيراني رمزي مدروس ومسرب على الهجوم الأمريكي، بهجوم على قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، بوصفها مركزًا عسكريًا وقياديًا متقدمًا ، لكن هذا الرد مستند إلى خيار جدي بالتوسع بحرب إقليمية مدمرة وشاملة، مثبتة بالقدرات الصاروخية غير المسبوقة، عبر دفعات التدمير الاستراتيجي السابقة المتواصلة وغير المتزامنة لإسرائيل، وبناها السرية ، وعبر تنويع أنواع الصواريخ المتطورة وتقنياتها وقدراتها التدميرية الكبيرة، وتحويل السماء الإسرائيلية إلى أوتوستراد مكشوف، وانغلاق أفق الفرار والتخفي الشعبي الإسرائيلي. وتُوبعت ضربة "العديد" السياسية بضربة نوعية لإسرائيل، أُريد لها أن تكون رسالة عسكرية صادمة حول القدرات الإيرانية، على الاختراق والتدمير والشمولية والتعمق الاستراتيجي، والقدرة الكامنة على تدمير مفاعل ديمونا.

ومع تمكن ترامب من وقف إطلاق النار وتحجيم الحرب عند هذا الحد، ظهرت دلالة استراتيجية مهمة: تمكنه،أي ترمب رغم الضغوط العاتية من اللوبيات الصهيونية الدينية والماسونية، ومن حلفائهم داخل الكونغرس والمؤسسات الأمنية، من فرض وقفة استراتيجية أمام الانجرار الكامل للحرب، والمحافظة – حتى اللحظة – على تماسك التيار الشعبي الملتف حول مشروع "أمريكا أولاً". حيث أُريد لهذا التيار أن يستمر بلا رأس عبر احتوائه، وأن يتحول إلى حالة شعبوية غير منظمة، تسهل محاصرتها لاحقًا وإعادة توجيه.

أما إسرائيل، ورغم خروجها من الحرب بمكاسب جزئية – أبرزها إقناع واشنطن بضرب البرنامج النووي الإيراني مباشرة – إلا أنها خرجت منهكة، وبثقة مفقودة لدى الشارع الإسرائيلي وبمشروعها الديني اللاهوتي، ومحدودة الأفق الردعي الاستراتيجي، وعاد "أسدها" من الحرب مهمشاً وهابطاً. ومع ذلك، فإن إسرائيل المهشمة والمترنحة لم تعلن الفشل، بل سعت فوراً إلى ربط " حرب الاثني عشر يوماً الأمريكية " أو " حرب الأسد الصاعد إسرائيلياً "، مع خطة حرب مستقبلية، انطلاقاً من التشكيك بالضربات الأمريكية، وإن بطريقة غير مباشرة، عبر الإعلان عن إعاقة البرنامج النووي لا تحييده، وعن طريق محاولة إعادة ضرب بعض المواقع النووية التي ضربتها إسرائيل (كبوردو)، وهجوم إعلامي مركز لصحافة تيار العولمة الأمريكية على الضربات الأمريكية والتشكيك بنتائجها. وهكذا يُعاد تركيب السردية الحربية بما يخدم هدفاً طويل الأمد، يحاول أن يُبقي إسرائيل في قلب حروب متواصلة، وجزءاً أصيلاً فيها، ويمنحها فرصة للإعداد لجولة ثانية تكون فيها أمريكا العظيمة أكثر انخراطاً (واستنزافاً).

وعلى جهة أخرى، أظهرت الحرب نتائج عكسية في الداخل الإيراني. فبدلاً من إسقاط النظام، عززت تماسكه الشعبي والسياسي، وستدفعه إلى إعادة ترتيب وتعزيز أولوياته الاستراتجية، وأهمية تطوير النظام الإيراني الحالي إلى مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي داخلي جديد، أكثر مرونةً وانفتاحاً، شبيه بما يُعرف بـ"الإصلاح الصيني" (Chinese Reform)، الذي جمع بين مركزية الدولة وقوة السوق، وبين ثبات النظام السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية.

وفي هذا السياق، فإن إيران، بعد هذه الحرب، أصبحت مدفوعة موضوعياً إلى تصوّر جديد لمعادلة الحكم: ديمقراطية دينية موسعة ومرنة، واقتصاد تحولي، ونظام أمني مرن. وهذه العناصر قد تُشكل، في حال تفعيلها، القاعدة الصلبة لأي مشروع مقاوم قادر على الصمود في وجه مؤامرات الخارج.

ومن زاوية العلاقات الأمريكية–الإسرائيلية، ومسارها الثنائي الخطي غير المتكافئ مبدئياً – أي التفوق الأمريكي في القرار النهائي – إلا أن التغلغل الصهيوني بتعابيره المتنوعة في مفاصل الدولة العميقة الأمريكية وانتشاره، يجعل من إسرائيل فاعلاً لا يمكن تجاهله، بل يفرض أحياناً أجندته على البيت الأبيض. ومع ذلك، فإن هذه العلاقة تبقى في جوهرها وجودية بالنسبة لإسرائيل: إذ إن بقاءها وفاعليتها الإقليمية مرهونان بالدعم الأمريكي الرسمي، بما في ذلك السياسي والعسكري والأمني، وتفعل إسرائيل مسارها الضاغط بحذر وخبث وبميزان من الذهب.

ففي المحصلة، فإن الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، رغم تقاطع الرؤى الأمريكية والإسرائيلية في بعض مفاصلها، إلا أنها، من وجهة الاستراتيجية الإسرائيلية، لم تكن فقط معركة عسكرية حامية في ميدان الشرق الأوسط، بل كانت مسعىً استراتيجياً مزدوجاً: لإسقاط النظام الإيراني وتفكيمه من الداخل، ولإغراق الولايات المتحدة في المسار الكارثي ذاته الذي أفشلها سابقاً في العراق وأفغانستان، بما يؤدي إلى ضرب المشروع الترامبي من الداخل، وإبقاء الشعارات الأمريكية الكبرى بلا رأس سياسي قادر على تحويلها إلى برنامج عمل.وكل ذلك نضعه في خانة الفشل، وهذه الحرب التي بادرت إليها إسرائيل وبنهايتها الحالية لا تُقيَّم بمنتصر أو مهزوم، بل بالإضاءات الاستراتيجية التي ظهرت: هناك الشرق وإيران الصاعدة، وهناك الغرب محدودد الآفاق.

فهي حرب كاشفة لمقدرات وقدرات إيران المبشرة، ولطبيعة حروب الغرب اتجاه الشرق، ولطبيعة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. فالحرب انتهت، في مفارقة لافتة، بتماسك النظام الإيراني، وتآكل الحلم الإسرائيلي، وإرباك المسار الترامبي... دون أن يُحسم شيء. إنها حرب الاختبار العميق للتحولات الجيوسياسية، ولمستقبل القوى الصاعدة والآفلة في النظام الدولي الجديد، وأيضاً تعبير عن روح اليأس المطلقة التي يعاني منها نتنياهو وفريقه، رغم تخندقه خلف الروح التوراتية الحربية وحرب الوجود الإسرائيلية، وتعبير عميق عن رفضه للأفول المنفرد، فيمسك إسرائيل بل يهود العالم بيدهم بقوة، ويغامر بهم نحو حياة مشينة أو نهاية مدوية مشتركة.