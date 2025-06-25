"كتائب الأقصى": نفذنا "كمين بيت الموت" بقوة عسكرية للاحتلال جنوب غزة

وطن: قالت كتائب الأقصى إن نفذت كميناً مركباً تحت اسم "كمين بيت الموت"، جنوب قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد بثتها كتائب الأقصى، استهداف مقاتليها لقوى إسرائيلية كانت تنوي التحصن داخل منزل بالقرب من مسجد النور في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع منتصف يونيو/حزيران الجاري.

وقال أحد المقاتلين في المشاهد التي بثتها اليوم إنهم فجروا المنزل بعدد من العبوات شديدة الإنفجار التي تم هندستها عكسياً من مخلفات جيش الاحتلال والتي انفجرت بشكل متزامن.

وأضاف أنه وفور وصول قوة النجدة للمكان المستهدف قام مقاتلوا "كتائب الأقصى" باستهداف المكان بقذائف الهاون عيار 60 النظامي.

وأكدت "كتائب الأقصى" أن الكمين أوقع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.