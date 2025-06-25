مؤسسة "إعلاميون بلا حدود" تختتم مشروع “روّاد المشاركة” في مدينة الخليل

وطن: اختتمت مؤسسة إعلاميون بلا حدود، اليوم الأربعاء، فعاليات مشروع "روّاد المشاركة – سفراء الشباب للانتخابات"، المنفّذ بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، ضمن مشروع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمموّل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع جامعتي بوليتكنك فلسطين والخليل.

وشهدت فعالية الختام حضور ممثلين عن الجامعات الشريكة، ولجنة الانتخابات المركزية، وبلدية الخليل، إلى جانب الطلبة المتدربين وعائلاتهم.

وخلال الحفل، كرّمت المؤسسة الشركاء والداعمين تقديرًا لجهودهم ومساندتهم طوال فترة تنفيذ المشروع، التي امتدّت على مدار ثلاثة أشهر ونصف. كما جرى تخريج الطلبة المشاركين، وتكريم الفائزين في المسابقة الإبداعية الطلابية. وتخلل الحفل عرض فيلم قصير وثّق أبرز محطات المشروع ومراحل تنفيذه.

وفي كلمته خلال الحفل، قال شادي زماعره، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعلاميون بلا حدود: "إن تنفيذ هذا المشروع شكّل تحديًا حقيقيًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، إلا أن إصرار الشركاء والمتدربين على تحقيق الهدف، أزال كافة العقبات وساهم في إنجاح المشروع. ونحن نثمّن التزام المشاركين، وتفاعلهم الكبير، وإبداعهم في تنفيذ الأنشطة التي تشكّل بمجموعها نموذجًا لمشروع متكامل".

من جانبه، أشاد إبراهيم ديرية، مدير مكتب لجنة الانتخابات المركزية في محافظة الخليل، بمشروع "روّاد المشاركة"، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا متميزًا في الاستثمار بالشباب خاصة طلبة الإعلام والعلاقات العامة، ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الوعي الانتخابي، إلى جانب دورهم في تعزيز مفاهيم المشاركة المدنية والديمقراطية.