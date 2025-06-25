استشهاد الطفل ريان حوشية برصاص الاحتلال في بلدة اليامون شمال غرب جنين

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، استشهاد الطفل ريان تامر حوشية (15 عامًا)، إثر إصابته برصاصة في الرقبة أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون شمال غرب جنين.

وأفادت مصادر طبية أن الطفل نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة بعد إصابته المباشرة، ليتم لاحقا اعلان استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت اليامون مساء اليوم ونشرت فرق المشاة في الشوارع وعلى أسطح المنازل وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

وباستشهاد حوشية يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي الى ٣٩ شهيدا.