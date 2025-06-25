في خطوة لشراكة فريدة فلسطينيًا: جامعة القدس توقع مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث السريرية في جنوب أفريقيا

وطن: وقعت جامعة القدس في جمهورية جنوب أفريقيا مذكرة تفاهم مع شركة "أمينيت" المتخصصة في مجال الأبحاث السريرية، بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير الطبي، وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شراكة استراتيجية تعزز من تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، وتدعم تطوير الأبحاث السريرية.

وأوضح البروفيسور الدكتور عماد ابو كشك، أن هذه المذكرة تأتي في إطار سعي الجامعة المستمر إلى تعزيز دورها في تطوير البحث العلمي والمساهمة في تحسين الرعاية الصحية من خلال التعاون مع مؤسسات مرموقة مثل "أمينيت" والتي تعد إحدى أكبر المؤسسات للبحوث السريرية في قارة أفريقيا، وأضاف أن التعاون سيتيح للجامعة فرصة تعزيز برامجها البحثية في مجالات الطب والصحة والأبحاث السريرية.

من جانبه، أعرب ممثل شركة "أمينيت" عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن المذكرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز قدرات الأبحاث السريرية في المنطقة، وقال: "نحن متحمسون للعمل مع جامعة القدس في تطوير حلول علمية مبتكرة تساهم في تحسين الصحة العامة وتوفير أفضل الخدمات الطبية".

هذا وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الأبحاث السريرية والتدريب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية، مما يسهم في تعزيز القدرات المحلية في مجال البحث الطبي السريرية، وإثراء التعاون في الطب والصحة والبحث العلمي في فلسطين والعالم.