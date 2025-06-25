بعد تقارير استخباراتية امريكية تدحض روايته .. ترامب يجدد تأكيده: الضربات الجوية دمّرت منشآت إيران النووية

رام الله - وطن: زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل "أرسلت عملاء إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرّضت للقصف للتحقق من تدميرها بالكامل".

وأكد ترامب في تصريح على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدينة لاهاي، أن "الهجوم المفاجئ الذي شنته الولايات المتحدة كان سريعا إلى درجة لم تسمح لطهران بإزالة اليورانيوم من تلك المواقع".

وشدد على أن "الضربات الجوية دمّرت منشآت إيران النووية وأعادت برنامجها النووي عقودا إلى الوراء،" وذلك بالرغم من تسريب تقييم استخباراتي أولي يفيد بأن طهران قد تتمكن من إعادة بناء برنامجها خلال أشهر.

وقال ترامب للصحفيين خلال القمة: "أفهم أن إسرائيل تُعد تقريراً حول نتائج الضربة، وقيل لي إنهم أكدوا أن ما حدث هو تدمير كامل. لديهم أشخاص يدخلون المواقع بعد الضربة، وقالوا إنها دمّرت بالكامل. وأنا أعتقد أنها دُمّرت بالكامل".

وجاءت تصريحات ترامب عقب الهجوم على التقييم السري الذي أعدته وكالة استخبارات الدفاع (DIA)، والذي تسرّب إلى شبكة "سي إن إن"، وتضمّن تقديرات تفيد بأن إيران يمكنها استعادة برنامجها النووي خلال أشهر.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على منصة "إكس": "هذا التقييم المزعوم خاطئ تماما، وقد كان مصنفا على أنه سري للغاية، لكن تم تسريبه إلى "سي إن إن" من قبل شخص مجهول ومنخفض الرتبة في مجتمع الاستخبارات".

وأضافت: "تسريب هذا التقييم هو محاولة واضحة للنيل من الرئيس ترامب، وتشويه سمعة الطيارين المقاتلين الشجعان الذين نفذوا مهمة مثالية لتدمير البرنامج النووي الإيراني".

وختمت ليفيت بالقول: "الجميع يعرف ما يحدث عندما تُلقى أربع عشرة قنبلة تزن كل واحدة منها 30 ألف رطل بدقة على أهدافها: دمار شامل"

وكان ترمب قد قال في تصريحاته ان "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيد جدا"، لافتا ان إسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف إيران، وان إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة.

وتابع "حققنا انتصارا كبيرا في إيران، لان ما حدث في إيران هو دمار كامل للمنشآت النووية ولا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد، ولو لم ندمر المنشآت الإيرانية ما كان ممكنا التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين".

واضاف ترمب "ان الضربة الأمريكية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل تماما كما فعلت ضربتا هيروشيما وناغازاكي".