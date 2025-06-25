القسام تكشف تفاصيل كمين خانيونس .. تدمير واحتراق ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وضعت داخل قمرة القيادة

رام الله - وطن: تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، كمين خان يونس المركب، جنوبي قطاع غزة؛ والذي قُتل فيه 7 من جنود الاحتلال وأصيب 16 آخرين.

وقالت "كتائب القسام"، إن عناصرها دمّروا أمس الثلاثاء ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" جنوبي مدينة خانيونس.

وأوضحت: "خلال كمين مركب تمكن مجاهدو القسام عصر أمس الثلاثاء من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ، تم وضعها داخل قمرة القيادة مما أدى إلى احتراق الناقلة وطاقمها بشكل كامل".

وأضافت: "وبعدها استهدف مجاهدونا ناقلة جند صهيونية أخرى بعبوة العمل الفدائي؛ وذلك بالقرب من مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع".

ونوه الجناح العسكري لحركة "حماس": "رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر لعدة ساعات".

وأمس الثلاثاء، قُتل 7 جنود إسرائيليين، وأصيب 16 آخرون، إثر كمين للمقاومة الفلسطينية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وصفته وسائل إعلام إسرائيلية الكمين بـ "الحدث الأمني الصعب".

وأعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط و6 جنود، في كمين تعرضت له قواته الهندسية جنوبي القطاع، حيث فجر مقاومون عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية من نوع "بوما".