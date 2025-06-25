بنك الاسكان يساهم بتجهيز المقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل

وطن: قام بنك الإسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك ما بين البنك ومنطقة شمال الخليل والمؤسسات المحلية بالمساهمة بتجهيز مقر جديد لغرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل.

وقد أكد السيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان على أن البنك يدرك تماما مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية في تحقيق تنمية وتقدم المجتمع الفلسطيني، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في تفعيل الدور التنموي بما يحقق الفائدة المرجوة لمختلف القطاعات المجتمعية.

ومن جانبه أكد السيد محمود علان رئيس الغرفة على تكامل الأدوار بين جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني، هذا وقد قدم شكره لبنك الاسكان على هذه المبادرة، مناشدا القطاع الخاص على تقديم الدعم الدائم للجهود التي تقوم بها الغرفة بما يخدم مجتمع الاعمال والاقتصاد في منطقة شمال الخليل.

وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على حرص البنك الدائم لدعم الأنشطة الاقتصادية في مختلف المدن والمحافظات.