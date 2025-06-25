البرلمان الإيراني يقر قانونا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وطن: أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والدول الغربية، خاصة بعد المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، ووسط اتهامات متبادلة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

وبموجب القانون الجديد، ستقوم طهران بتقليص التزاماتها تجاه الوكالة الدولية، ما من شأنه أن يعقد جهود الرقابة والتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، ويزيد من المخاوف الدولية بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذا التطور، إلا أنه من المتوقع أن يثير ردود فعل دولية واسعة، خصوصا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية بالملف النووي.