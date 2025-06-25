تقديرات بتضرر آلاف المباني لم تقدم طلبات تعويض حتى الآن .. اكثر من 39 ألف طلب تعويض عن أضرار مادية بسبب صواريخ إيران

وطن: تلقى صندوق التعويضات في سلطة الضرائب "الإسرائيلية" نحو 39 ألف طلب للتعويض عن أضرار مادية مباشرة، جراء سقوط صواريخ إيرانية داخل المدن المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه حتى اليوم، تلقى صندوق التعويضات حوالي 38 ألفا و700 طلب تعويض منذ بداية الحرب على ايران في 13 حزيران/ يونيو الجاري.

كما نقلت الصحيفة عن الصندوق أن بين تلك الطلبات 30 ألفا و809 طلبات تعويض عن أضرار لحقت بمبان مباشرة، و3713 طلبا عن أضرار بمركبات، و4085 طلبا عن أضرار بمعدات وغيرها.

وتابعت: "هناك تقديرات بتضرر آلاف المباني الأخرى، ولم تُقدَّم أي طلبات تعويض عنها حتى الآن".

من جانبه، أفاد الموقع الإلكتروني "بحديري حريديم" العبري، الثلاثاء، بأن أكثر من 24 ألفا و932 طلبا تم تقديمها في مدينة تل أبيب (وسط) وحدها، تليها مدينة أشكلون (عسقلان/ جنوب) 10 آلاف و793 طلبا.

