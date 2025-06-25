ترامب يهاجم تغطية "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" للضربات على إيران

وطن: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز بـ"الكذب" في ادعائهما بأن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية لم تعطل بشكل كامل قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، الأربعاء: "تحالفت قناة الأخبار الكاذبة سي إن إن مع صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة للتقليل من شأن واحدة من أنجح الضربات العسكرية في التاريخ".

وأكد ترامب أن المنشآت النووية الإيرانية دمرت بالكامل، مبينًا أن "سي إن إن" ونيويورك تايمز تتعرضان لانتقادات شديدة من الشعب.

والاثنين، أعلن ترامب أن المواقع النووية التي استهدفتها بلاده في إيران "دمرت بالكامل"، وذلك في معرض تقييمه للأضرار التي لحقت بثلاث منشآت نووية جراء الغارات الجوية الأمريكية على إيران الأحد.

بالمقابل ذكرت وسائل إعلام أمريكية، من بينها "سي إن إن" و"نيويورك تايمز"، أن مسألة التدمير الكامل للمنشآت النووية الإيرانية غير صحيح، مشيرة أن الضربات قد تكون أثرت في تأخير الأنشطة النووية الإيرانية عدة أشهر فقط.

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، نفى مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف صحة ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدًا تدمير القدرات النووية للنظام الإيراني.

وأشار إلى أن بلاده ألقت 12 قنبلة خارقة للتحصينات على منشأة فوردو النووية بإيران، وقال: “ليس هناك شك بأنه تم تدميرها”.

واعتبر أن تسريب هذا النوع من المعلومات مهما كانت ومن أي مصدر، “خيانة”، مطالبًا بالتحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك أيا كان المسؤول عنه.