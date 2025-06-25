الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الخليل ونابلس ورام الله

وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، تركزت في الخليل ونابلس ورام الله، ورافقها اعتداءات على المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنًا من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والتنكيل بهم، حيث طالت الاعتقالات: مؤمن عويضة عبد الكريم مسك، كريم مسك، يوسف غسان النتشة، زيد طارق النتشة، أنس النتشة، حمودة حسين النتشة، وعبد الله القواسمي، بالإضافة إلى حسين أحمد الحيح من بلدة صوريف، ونذير محمد كامل نصار من دورا.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء منها الظهر، صافا، بيت زعتة، عصيدة، ووسط البلدة، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين هم: سليمان جودت بحر (25 عامًا)، كريم إبراهيم أبو مارية (27 عامًا)، وخطاب وحيد أبو مارية (22 عامًا).

كما حطمت أبواب المنازل والمحال التجارية، وصادرت مبالغ مالية من منزل المحامي خالد قوقاس، و3 هواتف من منزل المواطن ماهر صبارنة، بالإضافة إلى مصادرة مركبة تعود للأسير المحرر جلال بريغيث. ومنعت القوات عددًا من المصلين من الوصول إلى أحد المساجد لأداء صلاة الفجر.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من مخيم بلاطة وهما ناصر وجمال متعب، بعد مداهمة منزلهما وتخريب محتوياته. كما اقتحمت القرى المجاورة: دوما، بيتا، بيت دجن، وكفر قليل، دون تسجيل اعتقالات إضافية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يعقوب شراكة من بلدة بيتونيا بعد مداهمة منزله، فيما اقتحمت قرية دير ابزيع دون تسجيل اعتقالات.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل وبلداتها، وأغلقت عددًا من الطرق الفرعية والرئيسية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين.