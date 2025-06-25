الاحتلال يقتحم يعبد قرب جنين ويحوّل منازل لثكنات عسكرية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية احتلالية كبيرة اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وحولت بعضها لثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها بالقوة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أعلنت “حظر التجول” في البلدة حتى إشعار آخر، كما شنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

وتشهد قرى وبلدات محافظة جنين اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، تتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل والمحال التجارية، إضافة إلى عمليات تفتيش واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي جنين، عرقل جنود الاحتلال حركة مركبات المواطنين في شوارع المدينة، خاصة شارع الناصرة ومحيط دوار الزايد، كما انتشرت قوة من الجنود المشاة في خلة الصوحة بمحيط مخيم جنين، وداهمت منزل عائلة الشهيد نور جرار.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي.