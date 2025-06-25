اعدمت 3 منهم صباح اليوم .. إيران تلقي القبض على 700 شخص بتهمة التخابر لصالح إسرائيل خلال 12 يوما

رام الله - وطن: أفادت وكالة إيرانية بأن السلطات ألقت القبض على 700 شخص بتهمة الارتباط بإسرائيل خلال الصراع الذي استمر 12 يوما.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أنه جرى اليوم الأربعاء إعدام ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وتهريب معدات تستخدم في الاغتيالات.

وأوضحت ميزان أن المعدات التي هربوها استُخدمت في اغتيال شخصية لم يتم الكشف عن هويتها، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وأعدمت إيران العديد من الأفراد المدانين بالتخابر لصالح الموساد وتسهيل عملياته في البلاد.

وتنوعت الاتهامات الموجهة إليهم بين اغتيال علماء نوويين إلى التورط في أعمال تخريبية بهدف تقويض البرنامج النووي الإيراني.