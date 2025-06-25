احترقوا بالكامل داخل الآلية العسكرية .. الاحتلال يعترف بمقتل ضابط و6 جنود في كمين للمقاومة في خانيونس

وطن: اعترف جيش الاحتلال اليوم الأربعاء بمقتل ضابط و6 جنود في كمين جديد للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال أن الضابط والجنود الستة احترقوا بالكامل بعد انفجار عبوة ناسفة بمدرعة هندسية من نوع "بوما" في خانيونس، وان عملية إخلاءهم من المكان كانت صعبة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقتل الضابط والجنود بخانيونس يعد "أصعب الأحداث" التي تعرض لها جيش الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجنود القتلى تعرضوا لكمين بعبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند في خانيونس

ونشر "حدشوت بزمان" العبري تفاصيل عن كمين خان يونس، موضحًا أن ناقلة جند مدرعة من نوع "بوما" تعرّضت لكمين واشتعلت فيها النيران، ومن ثم وقعت وقوة الإنقاذ في كمين آخر.

وأوردت اذاعة جيش الاحتلال تفاصيل ما جرى قائلة انه في تمام الساعة 5:30 من مساء يوم أمس، ورد بلاغ أولي عن احتراق ناقلة جند مدرعة تابعة لقوات الهندسة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مسلحًا من حماس اقترب من الناقلة ولصق بها عبوة ناسفة وتم تفجيرها بها مما أدى إلى اشتعال الناقلة بأكملها.

وهرعت قوات الإطفاء العسكرية إلى موقع الحادث وبذلت جهودا لإخماد النيران في ناقلة الجنود المدرعة. كما تم استقدام جرافة من طراز D-9 إلى موقع الحادث وسكبت الرمل على الناقلة في محاولة لإخمادها إلا أن جميع جهود الإطفاء باءت بالفشل، حيث تقرر بعد ذلك سحب ناقلة الجند المدرعة ومواصلة جهود إخماد الحرائق هناك. حيث سُحبت الناقلة أولًا إلى طريق صلاح الدين في خان يونس ومن هناك إلى خارج قطاع غزة بينما كان الجنود السبعة لا يزالون بداخلها.

وقالت اذاعة الاحتلال انه لم يتمكن الجنود من إخماد الحريق إلا بعد وصولهم إلى خارج قطاع غزة، كما أُرسلت قوات الإنقاذ والمروحيات إلى موقع الحادث لكن لم ينجو أحد من الجنود وقتلوا جميعًا بفعل التفجير والحريق.

واضافت "استغرقت عملية التعرف على هوية القتلى ساعات طويلة، وبعد عملية التعرف تم تسليم رسائل إلى جميع عائلاتهم الليلة."