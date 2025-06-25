الاحتلال يواصل مجازره في غزة.. عشرات الشهداء والاصابات جلهم من منتظري المساعدات

وطن: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، فجراليوم الأربعاء، سلسلة من المجازر الدموية بحق المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء والنازحين.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 19 مواطنا بنيران جيش الاحتلال بقطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 6 من منتظري المساعدات

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 مواطنين، بينهم طفلة، وإصابة 14 آخرين، في قصف استهدف منزلًا يعود لعائلة أبو غنايم مقابل برج النوري شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، شنّ الاحتلال غارة على محطة الشوا التي تؤوي نازحين من عائلة الدحدوح، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى لم تُعرف حصيلتهم بعد، وفي شمال غزة فتمت انتشال شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلتي (نصر- والددا) بجباليا النزلة.

كما استشهد 4 مواطنين (عائلة مكونة من الاب والام وطفليهما) وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا يعود لعائلة سلمان في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتأتي هذه المجازر في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المناطق المأهولة بالسكان والنازحين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر.