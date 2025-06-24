الاحتلال يهدم مشتلا زراعيا شمال غرب سلفيت

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشتلا زراعيا في بلدة كفل حارس شمال غرب محافظة سلفيت، تعود ملكيته لعائلة المرحوم أسامة الخفش.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال دمرت المشتل بالكامل، وأتلفت المزروعات والمعدات الزراعية الموجودة بداخله، ما أدى إلى تكبّد العائلة خسائر مادية فادحة، وذلك بحجة إقامة المشتل في المنطقة المسماة (ج).

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات هدم ممنهجة في بلدات وقرى محافظة سلفيت، مستهدفة المنشآت الزراعية والسكنية بحجة البناء في المنطقة المسماة (ج)، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين ومنع التوسع العمراني والزراعي الفلسطيني.

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