مركز إبداع المعلم يستضيف الهلال الأحمر ضمن مشروع توعية الأطفال حول الحماية من مخلفات الحرب في ملتقى العطار التعليمي بمواصي خان يونس

وطن: نظم مركز إبداع المعلم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، سلسلة من جلسات التثقيف النفسي والتوعية الوقائية للأطفال في ملتقى العطار بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، تناولت سبل الحماية من المتفجرات والأجسام المشبوهة.

وشارك في الجلسات عشرات الأطفال، حيث استخدمت أنشطة ترفيهية وألعاب تعاونية لتبسيط المفاهيم وتعزيز قدرة الأطفال على فهم المخاطر المحيطة بهم والتصرف الآمن عند مواجهة أجسام غير مألوفة. وقد تم توزيع مواد تعليمية مصممة بأسلوب تفاعلي يدمج بين اللعب والتعلم.

وأكد الدكتور محمود البراغيتي، مدير برنامج الدعم النفسي الاجتماعي وقت الطوارئ، على أهمية هذه الجلسات في نشر الوعي الوقائي، مشيرًا إلى التفاعل الكبير من الأطفال وأهاليهم، وقال:

"الدمج بين التوعية والأنشطة النفسية والترفيهية يساهم في بناء مرونة الأطفال النفسية، ويكسبهم مهارات عملية للتصرف السليم في حالات الطوارئ."

وأشادت والدة الطفل محمد بمحتوى الورش، مشيرة إلى أن ابنها أعاد تمثيل المعلومات التي تلقاها أمام إخوته في المنزل، ما يعكس مدى استيعابه لها وأثرها على الأسرة. وقالت:

"نعيش في بيئة محفوفة بالمخاطر، وهذه الورش مهمة جداً خصوصاً بعد عودة الأهالي إلى مناطقهم التي ما زالت تحتوي على مخلفات الحرب."

من جهته، أوضح الأستاذ عبد الوهاب القطراوي، مدير ملتقى العطار، أن جلسات التوعية مستمرة وتشمل الأطفال والمعلمين والمنشطين، حيث يتم نقل المعرفة من خلال لقاءات مركزة ومواد بصرية وألعاب تعليمية مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

وأشار إلى أن الملتقى يثمّن جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويؤكد على أهمية استمرار هذه الشراكات لحماية الأطفال وتعزيز سلامتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن مشروع ينفذه الهلال الأحمر بالتعاون مع الصليب الأحمر لتوعية الأطفال بخطورة مخلفات الحرب وكيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة.