المقاومة تنفذ عمليات نوعية في خانيونس وتوقع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها نفذوا كمينًا مركبًا استهدف قوة للاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة "الترخيص القديم" جنوب مدينة خانيونس.

وقد تم استهداف القوة بقذيفتي "الياسين 105" و"RPG"، ما أدى إلى وقوع إصابات بين قتيل وجريح في صفوف جنود الاحتلال، تلاه إطلاق كثيف للنيران بالأسلحة الرشاشة على المبنى.

وفي ذات المنطقة، أعلنت الكتائب استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاه" باستخدام عبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105"، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عملية استحكام مدفعي بوابل من قذائف الهاون على تجمعات لجنود الاحتلال في محيط صالة المهند وشارع البداو بمنطقة السطر الغربي شمال خانيونس.

وأكدت السرايا أن القذائف سقطت بشكل مباشر وسط الجنود داخل محاضن الآليات، ما استدعى تدخلًا عسكريًا وإسنادًا جويًا بالطائرات المروحية لإخلاء القتلى والجرحى من الموقع.