الاحتلال يجدد الإقامة الجبرية للقائد الوطني عبد اللطيف غيث ويمنعه من التواصل مع شخصيات وطنية

وطن: استدعت قوات الاحتلال، يوم أمس الاثنين، القائد الوطني عبد اللطيف غيث إلى مركز التحقيق في المسكوبية، حيث تم تسليمه أمرًا جديدًا بتجديد الإقامة الجبرية المفروضة عليه، والتي تقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.

ويُذكر أن هذا القرار يتجدد كل ستة أشهر منذ أربعة عشر عامًا بشكل متواصل، وهو صادر عن قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، أفي بلوط، بذريعة أن وجوده يشكل "خطرًا على أمن الدولة والمنطقة".

كما سلمت سلطات الاحتلال غيث أمرًا ثانيًا يمنعه من الاتصال أو إقامة أي علاقة مع قائمة من الشخصيات الوطنية، بحجة أن هذا التواصل قد يؤدي إلى التورط في فعاليات تمس بأمن دولة الاحتلال، على حد زعمهم.

ويشار إلى أن هذه الإجراءات التعسفية بحق غيث تتجدد باستمرار منذ عدة سنوات، في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى عزل القيادات الوطنية والتضييق على تحركاتهم.