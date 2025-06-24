الاحتلال أصدر 600 أمر اعتقال إداري خلال أسبوعين

وطن: قالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال الأسبوعين الأخيرين، ما لا يقل عن 600 أمر اعتقال إداريّ، ليضافوا إلى آلاف الأوامر التي صدرت منذ حرب الإبادة.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أنّ هناك تصاعداً غير مسبوق منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى يونيو/ حزيران الجاري، 3562 معتقلا إداريّا، بينهم على الأقل 95 طفلاً وطفلة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وبينا أنّ أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة، هو الأعلى تاريخياً، وهو اليوم العدد الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين.

وتشكّل جريمة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المواطنين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية، وفق الهيئة والنادي.

يذكر أنّ 8 معتقلين إداريين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ منذ بدء حرب الإبادة، من بين 72 شهيدا ارتقوا خلال هذه الفترة.