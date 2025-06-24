الاحتلال يجرف أراضي زراعية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله

وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، بأن قوات الاحتلال شرعت بتجريف أراضي زراعية في منطقة "جبل الراس" بالقرية، تعود لعدد من المواطنين.

وأضاف صباح أن قوات الاحتلال كانت قد أصدرت في وقت سابق أوامر عسكرية بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراض المواطنين في المنطقة الشمالية من القرية، لغايات توسيع البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضيها.