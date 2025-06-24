الرئيس الإيراني: إيران لن تخرق وقف إطلاق النار طالما التزمت اسرائيل به

وطن: قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تخرق وقف إطلاق النار طالما التزمت "إسرائيل" به.

وأكد بزكشيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الماليزي على استعداد بلاده لبدء المفاوضات بشأن الملف النووي للمحافظة على حقوق الشعب الإيراني.

وشدد بزكشيان على أنّ العدوان الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية يعتبرانتهاكا لسيادة إيران والقوانين الدولية.

وفي السياق، ، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّه لا توجد نية لدى طهران لمواصلة الحرب إذا "اوقفت إسرائيل هجومها غير القانوني على الشعب الإيراني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فجر الثلاثاء، أنّه جرى التوصّل إلى اتفاق بين إيران والاحتلال لوقف إطلاق النار بشكل كامل، ودخل حيّز التنفيذ اليوم عند الساعة الـ7 صباحاً، بتوقيت القدس المحتلة.

وكانت وزارة الصحة في دولة الاحتلال أعلنت عن مقتل 28 مستوطنا واكثر من 3 الاف مصاب جراء الهجمات الصاروخية الايرانية خلال الـ12 يوما، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن ارتقاء 606 شهيدا جراء غارات طائرات الاحتلال على إيران معظمهم قضوا تحت أنقاض المباني المدمّرة جراء القصف، وبلغ عدد الجرحى 5332 جريحًا.