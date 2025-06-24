د. أيوب عثمان يكتب لوطن: من المنتصر في حرب إيران ودولة الاحتلال؟

بعيدا عن البيانات العسكرية الصادرة عن كل طرف من الأطراف المتحاربة، وبعيدا عن الاصطفافات التي تقف مع طرف ضد طرف، علينا أن نبذل بعض الجهد فنحاول أن نرى الأمور كما هي، لا كما يرغب أي منا أو يشتهي. وعليه، فلننظر إلى النتائج التي انتهت إليها الحرب التي شنتها دولة الاحتلال ضد إيران، وهي ضمن مقاربة تستند على قاعدة "نحن نسأل والواقع المشاهد والمشهود يجيب"، وذلك على النحو الٱتي:

(١) من الذي باغت الٱخر بالاعتداء؟ إيران أم دولة الاحتلال؟

الجواب:

دولة الاحتلال بدعم أمريكي لا حد له ولا قيد عليه.

(٢) ماالأهداف المعلنة لدولة الاحتلال من حربها على إيران، والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية؟

الجواب:

★تدمير البرنامج النووي الإيراني.

★زعزعة النظام الإيراني الحالي بغية إسقاطه.

★الاستسلام التام والكامل للنظام والشعب الإيراني.

★اغتيال المرشد الأعلى، الخامنئي

★إسقاط الدولة الإيرانية واسترجاع نظام الشاه بقيادة ابنه الذي كان يتم إعداده-بدعم صهيو/أمريكي- للعودة واستلام حكم إيران من جديد.

★تغيير الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد بمعايير صهيوامريكية.

(٣) هل حققت دولة الاحتلال المؤيدة أمريكيا أهدافها من الحرب؟

الجواب:

لا، لم تحقق أيا من أهدافها، فلا نظام الحكم في إيران زعزع أو تضعضع، ولا الدولة الإيرانية تم إسقاطها، ولا نظام الشاه قد تم إرجاعه، ولا شعب ايران قد تم تفكيكه تمهيدا لتحشيده ضد النظام والدولة بغية إسقاطهما، ولا الشعب قد رفع الراية البيضاء، معلنا استسلامه كما اشترط عليه من الرئيس الأمريكي، الداعم-بلا حدود- لدولة الاحتلال في مواجهة إيران وفي الاعتداء عليها.

وفوق ما سبق، فإن دولة الاحتلال- المؤيدة، بل والمدعومة أمريكيا إلى ما لا حد له ولا قيد عليه-لم تستسلم للقصف الجوي الصهيوني ولا للقصف الجوي الأمريكي، بل ردت كأقوى ما يكون الرد، فضلا عن أن الاعتداء لم يتمكن من السيطرة على قيراط واحد من الأرض الإيرانية.

(٤) ألم يكن رد إيران على مقترح وقف إطلاق النار أن "الوقت لم يحن بعد"؟!

(٥) هل واجهت دولة الاحتلال منذ قيامها دكا كالدك الذي عاشته وقتما بدأت إيران بالرد على دولة الاحتلال؟

لم تعش دولة الاحتلال على مدار 77 عاما مضت ما عاشته من كسر وعسر وقتل وتهديم وتحطيم وتهجير وهروب جماعي عبر اليخوت والسفن خلال الرد الإيراني الأخير.

(٦) هل أعلنت إيران توبتها وتوسلت قبول اعتذارها عما بدر منها حينما ردت الصاع صاعات؟!

أما ٱخر الكلام،

فأين نتنياهو-حتى اللحظه-من شرق أوسطه الجديد؟!

وكيف هو النظام الإيراني، والدولة الإيرانية، والشعب الإيراني الٱن؟!

أرادوا إسقاط النظام الإيراني وراهنوا على إسقاطه، فسقطت رهاناتهم على إسقاطه،

أرادوا إسقاط إيران الدولة وشعبها بتهشيم وحدته وتفكيكه وتدميره وإنهاء وجوده كشعب واحد موحد ليصبح شيعا وأحزابا منقسمين في اقتتال وتناحر لا ينتهي.

لقد بقي شعب إيران في مواجهة الحرب الأخيرة مع الصهيوأمريكية واحدا موحدا خلف قيادته مع جميع مؤسساته الرسمية الحكومية والأهلية والاجتماعية والشعبية