الاحتلال يواصل هدم المنازل في مخيم جنين

وطن: واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هدم منازل داخل مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال هدمت منازل في مخيم جنين ضمن خطة الهدم التي أقرتها، وتشمل هدم ٩٥ منزلاً في عدة حارات في المخيم، فضلا عن المنازل التي هدمتها سابقا.

وهدم الاحتلال منازل في حارات السمران والدمج وشارع السكة وعبد الله عزام، فيما تستمر عمليات الهدم بشكل شبه يومي داخله.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن بتاريخ 9-6-2025 نيته هدم ٩٥ منزلاً في المخيم، فيما أعلن قبل ثلاثة أشهر هدم ٦٦ بناية داخل المخيم.

وبحسب بلدية جنين، فإنه بانتهاء هدم الاحتلال المنازل المعلن عنها يكون قد هدم ثلث المنازل في مخيم جنين، حيث تقدر البلدية أنه تم هدم ٦٠٠ منزل بشكل كامل منذ بدء العدوان على مدينة جنين ومخيمها في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، تضاف إليها المباني التي أعلنها مؤخراً.