المفوضية الأممية: استخدام "إسرائيل" الغذاء سلاحاً في غزة جريمة حرب

وطن: صرّحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 410 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، منذ بدء عمل "منظمة غزة الإنسانية" الأميركية - الإسرائيلية.

وقال مكتب المفوضية، إن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في غزة هو جريمة حرب.

وفي السياق، أضاف المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لا يزال سكان غزة، الذين يعانون من اليأس والجوع، يواجهون خياراً غير إنساني بين الموت جوعاً أو خطر القتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء"، في إشارة إلى سلسلة من عمليات إطلاق النار نفذها الاحتلال على مواقع توزيع المساعدات التابعة لـ"منظمة غزة الإنسانية".

وفي وقتٍ سابق، استشهد 71 مواطناً جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.