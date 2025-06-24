إيران: "الوعد الصادق 3" وجّهت صفعة تاريخية لـ"إسرائيل" وأجبرتها على وقف النار

وطن: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، صباح الثلاثاء، أن الموجة الثانية والعشرين من عملية "الوعد الصادق 3" شكّلت درساً تاريخياً ومعنوياً للعدو الإسرائيلي، رداً على ما وصفه بـ"الهجوم الوحشي والعاجز" الذي أودى بحياة عدد من الإيرانيين.

وأوضح البيان أن القوات الإيرانية أطلقت 14 صاروخاً دقيقاً استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، وذلك في اللحظات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وهو وقف تم – بحسب البيان – فرضه على إسرائيل بفعل صمود الشعب الإيراني.

توسّل إسرائيلي لوقف إطلاق النار

وأشار البيان إلى أن "الكيان الصهيوني، وبعد العجز عن المواجهة، لجأ إلى حلفائه الأميركيين طالباً وقف إطلاق النار"، مؤكداً أن طهران لقّنت "إسرائيل" درساً لن تنساه.

الردع الإيراني حاضر وجاهز

وأكد حرس الثورة أن القوات المسلحة الإيرانية هي من فرضت المعادلة على العدو، مضيفاً: "كما أعلنا لشعبنا سابقاً، الردع الإيراني حاضر دائماً، وستستمر قواتنا في رصد تحركات العدو بدقة ويقظة".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن إيران حققت "نصراً استراتيجياً" أجبر الأعداء على طلب وقف النار، مشيداً بـيقظة المقاومة، وحسن توقيت الرد، ووحدة الشعب الإيراني، التي أفشلت ما وصفها بـ"استراتيجية العدو المركزية".