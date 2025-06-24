الاحزاب الشيوعية العربية تدين "العدوان الأمريكي - الصهيوني السافر" على ايران وتتضامن مع شعبها

وطن: أعلنت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية، التي عقدت اجتماعا استثنائيا في 22 حزيران (يونيو) 2025، "إدانتها الشديدة للعدوان السافر الذي شنته القوات الأمريكية على المنشآت النووية الايرانية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة مستقلة، وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية، وتهديداَ مباشراَ للأمن والسلم في المنطقة والعالم."

وأجمعت الأحزاب المشاركة في الاجتماع على اعتبار هذا "العدوان تطوراً نوعياً خطيراً، لا يهدد إيران فحسب، بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تنفيذ "مشروع الشرق الأوسط الجديد"، القائم على فرض الهيمنة الأمريكية – الصهيونية على منطقة الشرق الأوسط، بهدف تفكيك دولها وتقويض استقلالها وسيادتها الوطنية وسلب حق شعوبها في اختيار مساراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ."

وعبّر الاجتماع حسب بيان وصل لوطن نسخة عنه "عن التضامن مع ايران وشعبها في مواجهة العـدوان الجائر الذي تتعرّض له من آلة الحرب الصهـيونـية الأمريكية، وطالب بوقفه فورا. وأكد على حق كل الشعوب في الدفاع عن نفسها وعن مصالحها الوطنية وسيادة بلدانها، وفي تطوير تقنياتها العلمية والتكنولوجية بما فيها النووية للأغراض السلمية. وندّد بسياسة الكيل بمكيالين وسياسات التسلّط والإخضاع التي تنتهجها الدول الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها، والكيان الصهـيوني الذي يواصل حرب الإبـادة الجماعية على الشعب الفلـسطـيني والسعي المحموم لتصفية قضيته العادلة باعتبارها قضية تحرر وطني، ويصعّد اعتداءاته الاجرامية على الشعب اللبناني والسوري واليمني".

وتداول المشاركون في الاجتماع في "سبل تعزيز دور اللقاء اليساري العربي وتنسيق تحرك قوى اليسار عموما في البلدان العربية وسائر حركات التحرر الوطني لاستنهاض شعوبها وقواها السياسية والمجتمعية لمواجهة سياسة البلطجة والعربدة الأمريكية – الاسرائيلية، وإحباط مخططات انتهاك سيادتها الوطنية ونهب ثرواتها وفرض الهيمنة عليها. وكذلك العمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة على حكوماتها من أجل اتخاذ مواقف واضحة ضد هذا التصعيد العسكري الاجرامي، ورفض الانخراط في اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنع تحويل البلدان العربية إلى ساحات للعدوان أو منصات لمشروع الهيمنة الإمبريالي. وعبّر المجتمعون عن تضامنهم مع الشعب السوداني وقواه الوطنية لوقف الحرب الكارثية وبناء دولة مدنية ديمقراطية مستقلة وموحدة."

و دعا الاجتماع إلى "تعزيز التضامن الأممي، والتواصل مع القوى التقدمية والمحبة للسلام بهدف توسيع الجبهة العالمية المناهضة للحرب والهيمنة، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتهما كاملة. وتصعيد حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة الصهيونية التي يتعرض لها، والمطالبة بوقفها فورا وتلبية حقوقه المشروعة بإقامة دولته الوطنية المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، باعتبارها المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

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