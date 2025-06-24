مستوطنون ينصبون 8 بوابات حديدية عند مداخل طرق زراعية في الخضر جنوب بيت لحم

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، 8 بوابات حديدية عند مداخل طرق زراعية في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد عضو جمعية المزارعين في الخضر محمود عبد الله، بأن مستوطنين نصبوا 8 بوابات حديدية على طرق زراعية كانت مغلقة سابقا بالسواتر الترابية، منها 6 في منطقة وادي الأبيار، واثنتان في منطقتي "فاغور" و"وادي الولجية".

وأشار إلى أن هذا الإجراء التعسفي سيحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم التي تقدر بحوالي 12000 دونم في مناطق (فاغور، وزكندح، ووادي الشامي، والأقط، ووادي الأبيار، والبيرة)، وجميعها مستصلحة ومزروعة بالكرمة والزيتون ومزروعات أخرى.

وأضاف عبد الله، أن المستوطنين ثبتوا أيضا كاميرات مراقبة على البوابات الحديدية لرصد تحركات المزارعين.