الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية عند حاجز بيت إكسا العسكري، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز العسكري المقام قرب مدخل القرية المعزولة بجدار الفصل والتوسع العنصري، وأغلقت الحاجز عدة مرات، واحتجزت عددا من المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت من هم من خارج القرية من الدخول إليها.

يذكر أن قرية بيت إكسا معزولة عن الضفة منذ عام 2006 بجدار الفصل والتوسع العنصري، ويتعرض أهلها للتنكيل من الاحتلال.