الصحة الايرانية: 606 شهداء و5332 جريحًا منذ بدء العدوان الاسرائيلي

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، أن حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي على ايران بلغت 606 شهيدا، معظمهم قضوا تحت أنقاض المباني المدمّرة جراء القصف.

وقال وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي إن نحو 95% من الشهداء لقوا حتفهم تحت الأنقاض نتيجة الدمار الناجم عن الهجمات الإسرائيلية، في حين استشهد 5% فقط من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات.

وأشار ظفرقندي إلى أن عدد المصابين الإجمالي بلغ 5332 جريحًا تلقوا العلاج في المراكز الطبية التابعة للوزارة، موضحًا أن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة شهدت أعنف الهجمات منذ بدء الحرب.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي خلال يوم واحد فقط أدى إلى 1342 جريحًا و107 شهداء، واصفًا الاعتداءات بأنها "الأشد منذ بدء المواجهة"، ومؤكدًا أن وزارة الصحة الإيرانية تواصل العمل في ظروف شديدة الخطورة لتقديم الرعاية للمصابين .